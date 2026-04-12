タレントの渡辺満里奈が１２日、都内で行われた「素敵な大人のごきげんフェス２０２６」のオープニングステージに野宮真貴、松本孝美と登壇した。渡辺は普段の生活で大事にしていることを聞かれると「私はルーチンとかを決めない。夫（名倉潤）がなんでも決めるので、『そんなものぶち壊してしまえ！』っていつも言ってる（笑）」と会場を笑わせ、「楽しそうだなとか面白そうなことは躊躇（ちゅうちょ）しない。最近だと麻雀教