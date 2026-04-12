バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路は12日、同リーグのプレーオフとなる「チャンピオンシップ」のクォーターファイナル（準々決勝）第2戦（会場：グリーンアリーナ神戸）に臨み、大阪マーヴェラスにセットカウント1-3で敗れた。前日に続いての連敗となり、2戦先勝方式のため、これで姫路は敗退が決定。2年連続でベスト8でシーズンを終えることになった。前日の第1戦同様、第1セットを制した姫路。しかし、第2セッ