◆パ・リーグソフトバンク１１―７日本ハム・ソフトバンク（１２日・エスコン）１１日の日本ハム戦（エスコン）で左肩に死球を受けて交代したソフトバンク・今宮健太内野手が、試合前に北海道内の病院で検査を受け、左肩甲骨亀裂骨折と診断された。プレーしながら治すことを希望したため、出場選手登録は抹消しない方針で、この日もベンチ入りした。試合後は「大丈夫です。明日は休みなのでやれるかやれないか判断できる。問題