◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節川崎０―２鹿島（１２日・Ｕ等々力）東の首位に立つ鹿島は後半戦初陣を飾り、勝ち点３を積み上げた。後半に鈴木優磨、レオセアラがゴールを挙げ、２―０で勝利した。＊＊＊前半は川崎ペースの展開となったが、スコアは０―０のままハーフタイムを迎えた。鬼木達監督は「後半には自信があった」と語り、「前半をゼロで終えたことが勝負を決めたかなと思います」と振り返った