日本代表の森保一監督が１２日、浦和―東京Ｖ戦視察後に取材対応し、１１日のザンクトパウリ戦で途中交代したバイエルンＤＦ伊藤洋輝について言及した。センターバックで先発し、後半２２分に左足のアクシデントを訴えて交代した伊藤の状態について「左足をつっただけということでは聞いてます。その後どうなったかはわからないんですけど、試合直後の報告では、つっただけということではいます。それだけであってほしいなと思い