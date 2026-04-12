男女の恋愛や人間関係の疑問を、心理学や行動科学の研究をもとに解説した書籍『LOVE SCIENCE 男女の問題が一瞬で解決する100の科学的メソッド』（土橋優樹／KADOKAWA）。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、SNSでもたびたび議論になる「初デートは割り勘か、男性が奢るべきか」という問題について考えます。男女平等の観点から割り勘を支持する声がある一方で、実際の初デートでは男性が多めに支払うケースが多数派とする研究結