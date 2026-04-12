日本代表の森保一監督が１２日、浦和―東京Ｖ戦視察後に取材対応し、負傷から復帰したアヤックスＤＦ板倉滉、冨安健洋について「２人はこれまでの代表を引っ張ってくれた選手でもあります。（板倉、冨安以外にも）けがで今、戦列を離れている選手たちも、これまで代表を引っ張ってくれた選手たちに関しては、状態を見て、最終的に招集できるかどうか決めていきたい」と言及した。背中のけがなどで離脱していた板倉は、１１日の