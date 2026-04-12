太平洋戦争末期に陸軍の飛行場があった鹿児島県南さつま市で、特攻隊員らの慰霊祭が開かれました。 （遺族代表・麻生川哲也さん）「この国の未来を守り続けることを、ここに固くお誓い申し上げます」 およそ4か月しか使われず、“幻の特攻基地”とも言われた南さつま市の万世飛行場では、特攻隊員ら合わせて201人が亡くなりました。 慰霊祭には、遺族や関係者らおよそ200人が出席。遺族の高齢化が進む中、おいやめい、孫らも