【モデルプレス＝2026/04/12】Netflixにて配信中の恋愛リアリティシリーズ「ラヴ上等」に出演したきぃーちゃんこと“きぃぃりぷ”（鈴木綺麗）が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。ロングヘア姿を披露し、反響が寄せられている。【写真】ヤンキー恋リア出演ギャル「お人形さんみたい」大胆イメチェンヘア◆きぃーちゃん、ロングヘア姿公開きぃーちゃんは「ロングにしたよおおおおお お久しぶりすぎる」と言葉を