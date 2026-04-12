鹿児島ユナイテッドFCは、きょう12日からリーグ後半戦。ホーム白波スタジアムでガイナーレ鳥取を迎え撃ちました。 きょう勝って5連勝とし、後半戦に勢いをつけたいユナイテッドFCでしたが、立ち上がり、自陣でボールを奪われ、先制ゴールを許します。 しかしユナイテッド、すぐに反撃します。前半14分、嵯峨のパスに反応した河村。同点に追いつきます。さらに前半終了間際にも、ゴール前