【モデルプレス＝2026/04/12】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫が作ってくれた夕食の様子を公開し、反響を呼んでいる。【写真「バチェラー」出身美女「美味しそう」と話題の夫手作りのディナー◆休井美郷、夫が焼いた“ダイエット夕食”披露休井は「＃ダイエット期間」のハッシュタグとともに、「夜はお昼の残りの