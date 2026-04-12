秋田朝日放送 速報です。男鹿市船越で風力発電の風車の羽根が折れているのが見つかりました。 警察や男鹿市などによりますと１２日午後、男鹿市船越で風力発電の風車の羽根が折れているのが見つかりました。 現場は男鹿総合観光案内所の近くでけがをした人はいないということです。 現場周辺には多くの風力発電施設や風車があります。