秋田朝日放送 任期満了に伴う能代市長選挙が告示され新人２人が立候補しました。立候補したのは届け出順にともに無所属で新人の鍋谷暁さん（３１）と吉方清彦さん（５５）です。 元市議の鍋谷暁さん（３１）は人口減少の中でも希望をもって住み続けられる街を目指し、給食費の無償化など子育て支援の充実を図ると訴えています。 元県議の吉方清彦さん（５５）は県議時代の経験も生かしながら人口減少対策に力を入れ若者