秋田朝日放送 先月行われた秋田県の公立高校入試の学力調査の結果が発表され５教科の平均点は過去１０年で最も低くなりました。 県教育庁によりますと、今年度受験した５４５９人のうち、およそ８％の４３６人を抽出して調査しました。 去年の５教科合計点数から１０．２点下がり、２６４点でした。過去１０年の調査結果の中で最も低くなっています。 ５教科を通して、基本的な知識を問う問題の正答率が高い一方で、