秋田朝日放送 秋田の県産食品の輸出拡大を目指して海外バイヤー向けの英語版デジタルカタログぺージが公開されました。 県はジェトロが運営するオンラインカタログ「ジャパンストリート」と県産食品紹介サイト「千彩万食（せんさいばんしょく）」のデータ連携を始め、先月末から公開しています。 このページは日本酒や加工食品、調味料など輸出対応が可能な県産食品の情報を英語で網羅し