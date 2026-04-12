WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。那須川天心（帝拳）のエストラダ撃破で混沌とするバンタム級戦線で注目の選手を挙げた。天心が元世界2階級制覇王者を9回終了後TKOで下し、バンタム級のトップ戦線に踏みとどまった。具志堅氏は腰を据えて前に出た天心のファイトスタイルを高評価。「逃げなかったでしょ。攻めるボクシングをしないと。逃