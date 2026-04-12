見取り図のリリーがR-1王者に強めのツッコミを入れ、芸人たちが騒然となる場面があった。【映像】芸人騒然の“グーパン”シーン4月12日、『市川團十郎を笑わせたら1000万円』が生放送され、本番前の控室リポートで、「R-1グランプリ2026」王者の今井らいぱちにスポットライトが当たった。前に出た今井らいぱちが「みんなでR-1最後の名言いきましょうか！」と周囲の芸人たちを元気よくあおり、「できた、できた、優勝できた！