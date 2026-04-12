◇明治安田J1百年構想リーグEAST第10節第2日東京V1−1浦和（PK3−1）（2026年4月12日埼玉スタジアム）東京VがPK戦で浦和を破った。後半開始直後に先制されたが、29分にFW染野唯月（24）がPKを決めて同点、そのままPK戦にもつれ込んだ。東京VのGK長沢祐弥（29）は浦和の1人目と2人目のキックを共に右に跳んでセーブ。3人目は決められたが4人目はポストに当たって失敗、東京Vは2人目が失敗したが、1、3、4人目が決めて勝利。