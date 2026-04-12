■全国の13日の天気北日本に強風をもたらした低気圧は、オホーツク海をゆっくり北上して離れていきそうです。ただ、北海道の上空には寒気が流れ込み、雨雲が発生しやすいでしょう。晴れ間はあっても急な強い雨や落雷、突風に注意が必要です。東北から東海付近は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。一方、西日本は、前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすく、九州や四国は、雨の降る所がありそうです。最低気温は、東日本や北日本