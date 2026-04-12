東日本大震災で福島から岐阜に引き取られ、災害救助犬となった「じゃがいも」。2026年2月に天国に旅立ち、お別れ会が12日に開かれました。2011年、福島県飯舘村で生まれたじゃがいもは、飼い主が避難所暮らしで育てることができず、岐阜県のNPO法人に引き取られました。そして、被災地を元気づけるために災害救助犬の試験に挑み、11回目の挑戦で合格、多くの人に希望を与え、2026年2月、14歳8か月で天国に旅立ちました。岐