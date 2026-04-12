2026年のゴールデンウイーク（GW）期間に向け、JR九州が多数の臨時列車・増発列車の運行を発表しました。新幹線や在来線特急の大幅な増発に加え、毎年大人気の「有田陶器市」に合わせた専用列車も登場。九州全土への旅行や帰省がさらに便利になります。この記事では、GW期間中の注目列車や、快適に移動するためのポイントをお届けします。2026年GW・春季は新幹線＆特急が大増発！JR九州では、春季期間（3月〜6月）において、新幹線