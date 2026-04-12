【その他の画像・動画等を元記事で観る】 梅田サイファーの新曲「笑う」が、4月19日に配信リリースされることが発表された。 ■「笑う」は3rdアルバム収録の「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲！ 「笑う」は、昨年リリースされた3rdアルバム『HAPPY RETENTION』に収録されている「Interlude(笑)」のトラックを使用した新曲で、ユーモアと温かさに満ちた、前向きな人生賛歌に仕上がっている