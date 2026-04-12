大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）チャンピオンシップのクォーターファイナルが行われ、セミファイナルの対戦カードが決まった。 10日（金）に開幕したチャンピオンシップ。レギュラーシーズンの上位8チームが対戦したクォーターファイナルでは、4カードともレギュラーシーズン上位チームが2連勝。NECレッドロケッツ川崎、SAGA久光ス