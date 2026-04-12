４月１３日（月）の近畿地方は、昼間は汗ばむ。最高気温が２５℃以上の夏日の所がありそうです。 近畿地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がりやすくなりますが、晴れ間があるでしょう。天気の大きな崩れはなさそうで、日ざしも届きそうです。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。 朝の最低気温は前日より低い所が多く、８～１３℃くらいの所が多いでしょう。朝は少しひんやりしそ