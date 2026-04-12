大阪府吹田市の万博記念公園で、大阪・関西万博開幕から１年を記念したイベントが開催されています。 １３日で大阪・関西万博の開幕から１年となるのを記念して、吹田市の万博記念公園では１日限りの復活イベントが開かれています。 事前抽選制となった一部のエリアの倍率は約１４倍。会場には万博で人気だった３Ｄスキャンタワーやミャクミャクと記念撮影ができるブースなどが設置されています。 （訪れた