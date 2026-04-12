東ヨーロッパ・ハンガリーで総選挙の投票が始まりました。ウクライナ支援に反対する親ロシア派の首相が率いる与党は劣勢が伝えられる中、16年ぶりの政権交代となるか、その行方に注目が集まってます。記者「大きな歓声があがっています。オルバン首相が選挙前最後の演説を行います」日本時間のきょう午後、投票が始まったハンガリー総選挙。地元メディアによりますと、オルバン首相率いる与党「フィデス」が、保守の野党「テ