元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんが、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 加護亜依 】イベント出演時のオフショットにファン反響「桜の妖精みたい」「いつまでも魅力的」加護亜依さんは「サクランタン2026ありがとうございました」と綴り、音楽イベント出演への出演を明かすと、写真をアップ。投稿された画像では、白いテクスチャー感のあるジャケットに、フリルが