ソフトバンク１１−７日本ハム（パ・リーグ＝１２日）――ソフトバンクが３連勝。五回に海野のスクイズなどで３点を奪って逆転し、終盤も周東の２ランなどで加点。上茶谷が移籍後初勝利。日本ハムはこのカード５連敗。◇楽天４−０オリックス（パ・リーグ＝１２日）――楽天が２連勝。五回に小郷の適時打で先制し、八回には辰己の２ランなどで３点を加え、４投手の継投で零封した。オリックスは打線が３安打と元気がなかった。