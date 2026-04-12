女優の永作博美（55）が、10日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演し、かつて映画で共演した元子役女優との再会を報告した。11年公開の「八日目の蝉」で、永作は愛人の愛娘を誘拐し、そのまま自分の子として育てる女を演じた。真に迫る演技は多くの称賛を浴び、毎日映画コンクール助演女優賞、ブルーリボン賞主演女優賞など、数々の賞を受賞した。永作は10年に第1子を出産。子供を奪われるつらさ、奪っ