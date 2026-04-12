格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）で、ＲＩＺＩＮ女子スーパーアトム級王者の伊澤星花（２８）が第１子を妊娠したために王座を返上すると発表した。この日の第８試合終了後、今後のカードなどを発表した榊原信行ＣＥＯに呼び込まれてケージに入った伊澤は「この度、ＣＯＲＯさんとの間に新しい命を授かることができました。なので、このベルトを一度、返上させていただきます」