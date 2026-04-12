一昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、12日までにInstagramを更新。ゴルフウェア姿のオフショットを披露した。【写真】かとうれいこ57歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」“26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『A