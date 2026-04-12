◆静岡県Ｊリーグ加盟３クラブ強化トレーニングマッチ▽リーグ戦藤枝ＭＹＦＣ１―１（ＰＫ３―２）清水エスパルス（１２日、アイスタ）Ｊ１清水エスパルスとＪ２藤枝ＭＹＦＣの強化トレーニングマッチが１２日、静岡・ＩＡＩスタジアム日本平で行われ、ＰＫ戦で藤枝が勝利した。静岡県内で昨年始まったイベントで、Ｊ２ジュビロ磐田と、Ｊ３アスルクラロ沼津を含めた４チームが参加し、ホーム＆アウェー方式のリーグ戦が行わ