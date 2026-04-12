大阪・関西万博の開幕１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」が１２日、１９７０年万博会場の万博記念公園（大阪・吹田市）で開催され、２０２５年万博との“夢のコラボ”が実現。テーマ事業プロデューサーとしてシグネチャーパビリオン「ｎｕｌｌ２（ヌルヌル）」を手掛けたメディアアーティストの落合陽一氏が、今年２月１日に死去した国際ジャーナリストで作家の父・落合信彦さんを振り返った