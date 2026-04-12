◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節川崎０―２鹿島（１２日・Ｕ等々力）川崎は、鈴木優磨とレオセアラに得点を許し、鹿島に０―２で敗れた。今大会は５勝５敗となり、東京Ｖに抜かれ、５位に後退した。＊＊＊前半２２分には、ＭＦマルシーニョが１対１の決定機を迎えながらも、決めきれず。後半に２失点して敗れた長谷部茂利監督は中継インタビューで「自分たちの力を攻守にわたって出せていた時間