年齢を重ねて白髪が増えてくると、ヘアカラーのオーダーで悩むことも少なくないはず。白髪をまるでコンプレックスのように“隠す”という発想からは離れて、デザインとして活かしてみませんか？ 髪を筋状に明るくするハイライトと白髪を馴染ませれば、ナチュラルでおしゃれな雰囲気も楽しみつつ、伸びたときの目立ちにくさも叶えられるはず。表参道エリアで、大人女性に似合う「白髪ぼかしヘア」を提案している@