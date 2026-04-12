◆パ・リーグ西武２ｘ―１ロッテ（１２日・ベルーナドーム）＝延長１０回サヨナラ勝ち＝西武は延長１０回、来日１年目の林安可外野手が右翼席に今季１号サヨナラ弾を放ち２カード連続勝ち越しを飾った。＊＊＊＊＊＊＊＊林安可（西）は初本塁打がサヨナラ本塁打。初本塁打がサヨナラ本塁打は、昨年４月５日対ＤｅＮＡ戦の１１回に田村（広）が打って以来、プロ野球４４人目。パでは１８年７月２４日対日本