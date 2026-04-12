◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―０ヤクルト（１２日・東京ドーム）悔しさはこれっぽっちもなかった。２点リードの７回１死。カウント３―２から中山が投手方向へ打ち返したゴロが高く弾んで、中前へ抜けた。完全試合、ノーヒットノーランの可能性がなくなってもヤクルトの右腕・高梨裕稔投手は落ち込むことはなかった。「背が３メートルくらいあればいいなと思った」。気持ちを切り替えると続く泉口を遊ゴロに打ち取り、ダルベッ