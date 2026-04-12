BLANKEY JET CITYが、オリジナルアルバム未収録の楽曲を収録した新編成コンピレーション『TRINITY from the shadows』を6月24日にリリースすることが発表された。LP3枚組とCD2枚組という構成になる。発表が行なわれたのは1991年4月12日のデビューから35年となる2026年4月12日(日)。BLANKEY JET CITY のオフィシャルサイト、X、インスタグラム、YouTubeからそれぞれ新情報が公開された。加えて、市場で入手困難とされていたオリジナ