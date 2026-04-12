富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日が12日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。2位で出た吉田鈴（大東建託）は、1バーディー、2ボギーの73で回って通算6アンダーとし、5位で終えた。悲願のツアー初優勝はつかめなかったが、自身にとって初のトップ5入りと今季3度目のベストルーキー賞を前向きにとらえた。そして、スタート前