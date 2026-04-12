大阪・関西万博１周年イベント「ＥＸＰＯ２０２５ＦｕｔｕｒｅｓＦｅｓｔｉｖａｌ」が１２日、１９７０年万博会場の万博記念公園（大阪・吹田市）で開催され、２０２５年万博との“夢のコラボ”が実現した。２５年万博の会場・夢洲（大阪市此花区）で約２５００万人の来場者を出迎えた公式マスコット「ミャクミャク」の“正座像”が、この日は７０年万博のシンボル「太陽の塔」の前に鎮座。５５年の時を超えた共演を記念撮