女優のシャロン・ストーン(68)が、俳優のロバート・デ・ニーロ(82)を「業界一のキス上手」と評した。1995年の映画「カジノ」で共演した際、デ・ニーロによる「靴が脱げそうになるほど」の熱烈なキスが今でも忘れられないという。 【写真】実は共演前に因縁「氷の微笑」コンビ父子関係で口論していた 「Radio Andy」に出演したシャロンは当時の撮影シーンを回顧した。詐欺師のジンジャӦ