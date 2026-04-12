清水GK梅田透吾のセーブが話題清水エスパルスは4月11日に行われたJ1百年構想リーグ第10節のサンフレッチェ広島戦で1-1と引き分け、PK戦に4-5で敗れた。この試合のなかで清水GK梅田透吾が見せた好セーブが話題となっている。その場面はまだスコアが動いていない前半6分だった。広島がロングスローからエリア内にボールを入れて、チャンスを作り出す。DF荒木隼人が打点の高いヘディングでゴールを狙ったが、GK梅田はこれを横っ飛