7年後の式年遷宮に向けて、三重県の伊勢神宮に御用材を奉納する「御木曳」（おきひき）が4月12日から始まりました。伊勢神宮の式年遷宮は、新しい神殿にご神体を移す20年に一度の儀式で、12日は御用材を奉納する御木曳の幕開けを祝う「御木曳初式」が行われました。伊勢市を流れる五十鈴川では、地元の住民らが「エンヤー」と掛け声をあげながら2本の綱を引っ張り、長さ6メートルのヒノキを運びました。新しい