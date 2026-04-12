◇セ・リーグ巨人0―2ヤクルト（2026年4月12日東京D）24歳の誕生日だった巨人・中山礼都外野手が完全試合阻止となるチーム初安打を放った。7回1死から相手先発・高梨の136キロスライダーを中前にはじき返した。それまで一人の走者も出せなかった右腕からようやく初安打を放ち「ピッチャーとの勝負で自分がしっかり結果を残せるようにと思って打席に立ちました」と振り返った。「2番・右翼」で出場。初回の第1打席に向