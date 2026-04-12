タレントの上沼恵美子（70）がが12日放送の読売テレビ系「上沼・高田のクギヅケ！」（日曜前11・40）に出演。ハマっている食べ物について熱弁した。「ダメだとわかっている食習慣」がトークテーマに挙がると、上沼は「私は太巻きよ。今ハマってるのが太巻き。一番安いやつね。普通のがええねん」。夜中に食べてしまうこともあるといい「もうずっと太巻き、今」。「それもな、安い安いスーパーの、あるスーパーの太巻きが一番