◇バスケットボール女子京王電鉄Wリーグ・プレーオフ決勝第4戦デンソー70―51トヨタ自動車（2026年4月12日東京・京王アリーナTOKYO）3戦先勝方式の第4戦が行われ、レギュラーシーズン（RS）2位のデンソーがRS1位のトヨタ自動車を退け、3勝1敗で初優勝を果たした。所属18年目の生え抜きエース・高田真希（36）が奮闘し、この日は両チーム最多21得点を量産。プレーオフMVPに輝く活躍を見せた。トヨタ自動車は4季ぶりの頂点