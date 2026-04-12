高市総理は、4月12日の自民党大会で「国民との約束である公約を実現することが、今後控える選挙での自民党に対する信頼につながる」と訴えました。演説の全文を公開します。【写真を見る】党大会の様子高市総裁・麻生副総裁らが並んで党歌うたう姿も冒頭あいさつ自由民主党総裁の高市早苗です。本日は、立党70年を迎えた、自民党の第93回党大会を盛大に挙行することができました。総裁として喜びに堪えません。まずは、本日ご臨