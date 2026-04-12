あす（13日）は晴れ間の出る所が多い見込みあすは晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、九州は雨が降りやすく、北海道も昼前後ににわか雨の所がありそうです。【写真で見る】日中は25℃以上の夏日になる所も朝の気温はけさより低い所が多く北陸・東北はこの時季らしい冷え込み朝の気温はけさより低い所が多く、北陸や東北はこの時季らしい冷え込みとなりそうです。日中はきょうより高い所が多くなり、関東から西は25℃近くまで上