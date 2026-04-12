俳優の安田顕（52）が、11日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。大学卒業後にした就職について明かした。北海道・室蘭出身の安田は、東京に行きたいと思い大学を受けるが全部ダメで札幌の大学に進学。卒業後、演劇の道には進まず就職した。「医療事務をやってました。他にやりたいことがなかったんで。そこ受かったんで…流れです」と明かした。期間は8カ月で、4月に入り12月に退職、「事務長からはボ