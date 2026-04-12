ハスキー犬が飼い主さんのお膝の上に収まろうとした結果、まるで猫のような姿になってしまって…？投稿は記事執筆時点で49万4000回を超えて表示されており、2万4000件のいいねが寄せられています。 【写真：飼い主の膝の上に乗るハスキー犬→なんとか収まろうとして…まさかの『猫化してしまう光景』】 ハスキー犬が猫化！？ Xアカウント「mui_husky」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「ム